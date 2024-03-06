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Spor

Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Yarın 20.45'te ve 23.00'te 8 karşılaşma oynanacak.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

Yarının maç programı şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

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