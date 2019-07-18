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Konoplyanka ısrarı sürüyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konoplyanka ısrar devam ediyor. Alman basınından gelen haberlere göre, iki kulüp de görüşmelerini sürdürüyor.

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Schalke'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Konoplyanka için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor. Alman basınındaki haberlere göre, her iki kulüp de Konoplyanka'danhenüz vazgeçmiş değil.

Yeni sezona hazır olmak için Schalke ile antrenmanlara çıkan Konoplyanka kendisine kulüp ararken, Ukraynalı futbolcuya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisinin devam ettiği öne sürüldü. Sky Sport Almanya muhabiri Dirk Scharlmann, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgilerinin sürdüğü fakat bunun dışında başka kulüplerin de Konoplyanka'yı transfer etmediğini söyledi.

Hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe Konoplyanka için bonservis bedeli ödemek istemediği için kulüpler Schalke ile bu sorunu çözmeye çalışıyor. Konoplyanka'nın ise bir an önce geleceğiyle ilgili belirsizliğin sonlanmasını ve yeni takımına adapte olmak istediği kaydedildi.

(Futbol Arena)

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