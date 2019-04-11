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Konoplyanka Schalke'den ayrılıyor

Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka, takım yöneticilerine sezon sonunda ayrılmak istediğini söyledi.

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Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, Alman Bild gazetesinin haberine göre takımı ile yol ayrımına geldi.

Transfer döneminde adı sıklıkla Türk takımları ile de anılan Ukraynalı futbolcu, Schalke ile yaptığı görüşmede sezon sonunda ayrılmak istediğini belirtti.

YEDEK KULÜBESİNE HAPSETTİLER

Konoplyanka'nın ayrılık talebinin ardından ise Schalke, Ukraynalı futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti. Konoplyanka, Schalke'nin Bundesliga'da oynadığı son 7 maçta sadece 1 dakika oynayabildi.

SEZON SONUNU BEKLİYOR

Sezon sonunda gelecek tekliflerde Schalke'nin zorluk çıkartmayacağı ve Konoplyanka'nın yeni sezonda başka bir takımın formasını giyeceği belirtildi.

Sol kanat pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Schalke ile toplam 20 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretmişti.

(Sporx)

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