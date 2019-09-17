Konoplyanka'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın ilgilenmesine karşın Shakhtar Donetsk'in kadrosuna kattığı Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka, Türkiye'ye transferinin gerçekleşmemesi hakkında kısa bir açıklama yaptı.

"ROTAMI DEĞİŞTİRDİM"

"Türkiye'ye transferin neden gerçekleşmesi sorusunu espirili bir dille yanıt veren Konoplyanka, "Türkiye'de bir tane en iyisi vardı. O da Selezynov. Ancak onunla nasıl rekabet edecektim? Bu mümkün olamadığı için rotamı değiştirdim" dedi.

Ukraynalı golcü Yevhen Selezynov, bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor için mücadele ediyor.

Ukrayna basınında yer alan haberde; Beşiktaş ile Yevhen Konoplyanka'nın sözleşme şartlarında anlaşmaya varamadığı hatırlatıldı.

(Sporx)