Konya'da 2. kez maraton düzenlenecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Ekim Pazar günü düzenlenecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na 15 bin sporseverin katılmasını beklediklerini söyledi. Konya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ile birlikte gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu 15 Ekim'de yapılacak.

Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda elde edilecek gelirin tamamı SOBE'ye bağışlanacak.

Altay, merkez Selçuklu ilçesindeki SOBE Vakfı Yazır Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda, geçen yıl düzenlenen yarı maratonun yoğun katılımla gerçekleştiğini anımsattı.

2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun ise 15 Ekim'de düzenleneceğine işaret eden Altay, "21 kilometre yarı maratonu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na bu yıl 15 bin sporseverin katılımını hedefliyoruz. Başvurular geçen yılın iki katına ulaşmış durumda. Bu da doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi." diye konuştu.