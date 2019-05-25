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Konya'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftada Konyaspor, evinde lige veda eden Akhisarspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

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İki takım da karşılaşma boyunca rakip kaleyi 12 kez yoklarken, Konyaspor'un 4, Akhisarspor'un ise isabetli 5 şutunda kaleciler başarılı oldu.

Bu skorun ardından Konyaspor üst üste 3., son 7 maçında ise 6. beraberliğini aldı ve 44 puanla sezonu tamamladı. Üst üste 8 maç kazanamayan Akhisarspor ise, 27 puanla ligin son sırasında kalarak lige veda etti.

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