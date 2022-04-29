Konyaspor: 2 - Karagümrük: 1

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 34 hafta sonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 64 puan toplarken, Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 50 puan elde etti. Müsabaka öncesinde yeşil-beyazlılar, 3. sırada Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirmek isterken, İstanbul ekibi ise 9. sıradan yukarılara doğru tırmanmak istiyor.

4. RANDEVU

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, bu mücadeleyle beraber Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, Fatih Karagümrük ise 1 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Konyaspor 10 kez gol sevinci yaşarken, Fatih Karagümrük 4 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 1 kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-1'lik galibiyeti ile sona ermişti.

LİGİN İÇ SAHADA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIMI

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 40 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, bu istatistikle ligin iç sahada en fazla puana sahip takımı konumunda bulunuyor. Konya ekibi 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 4 defa berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Konyaspor, bu maçlarda 32 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde 12 gol gördü. Yeşil-beyazlılar, son iç saha müsabakasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

İLHAN PALUT İLE VOLKAN DEMİREL 2. KEZ RAKİP

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Bu yıl İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda uzatmalara giden zorlu maçı, Demirel'in öğrencileri 5-4'lük skorla kazanmıştı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 91 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 56'sını ev sahibi, 17'sini ise deplasman takımları kazandı. 18 maç ise berabere sona erdi.

Arda Kardeşler'in, son Konyaspor mücadelesi, 18 Aralık 2021 tarihinde oynanan ve yeşil-beyazlı takımın 1-0 galip geldiği Antalyaspor maçıydı.