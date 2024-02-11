İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor, 3 puanı tek golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

11 Şubat 2024 Pazar 18:06 - Güncelleme:
Konyaspor, 3 puanı tek golle aldı!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 38. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Konyaspor bu galibiyetle ligde 7 maç sonra 3 puan aldı. Yeşil beyazlı ekip, son 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise ligde oynadığı son 3 maçı da kazanamadı. Son 5 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.