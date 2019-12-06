Konyaspor, Ali Çamdalı'nın kontratını feshetti
TFF Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Kayserispor'da forma giyen Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir"
35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilmişti.
Çamdalı'nın Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.
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