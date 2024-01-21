Konyaspor ile Antalya yenişemedi!

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 43. dakikada Steven N'Zonzi ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 69. dakikada Adam Buksa ile cevap verdi.

Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 4. maçta da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Konyaspor ise yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic ile çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

Antalyaspor bu sonuçla 30 puana yükseldi. Konyaspor, puanını 20 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.