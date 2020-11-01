01 Kasım 2020 Pazar 15:56 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 16:09

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Maçın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp otururken, AVAR'da ise Burak Pakkan bulunuyor.

Bein Sports'tan yayınlanan Konyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

KONYASPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı

4. dakikada Başakşehir'den Crivelli'nin golü ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafında iptal edildi.