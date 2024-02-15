İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7412
  • EURO
    33,1409
  • ALTIN
    1978.33
  • BIST100
    9242.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
Spor

Konyaspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA15 Şubat 2024 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Konyaspor, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan fonksiyonel kuvvet ve core ile başladı. Salon çalışması sonrası sahaya çıkan futbolcular, ısınmanın ardından iki grupta 8'e 4 dar alanda top oyunu oynadı. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.