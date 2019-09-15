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Konyaspor, Denizli'de altın buldu

Süper Lig'de 4. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

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Konyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 54. dakikada Farouk Miya kaydetti.

İlk galibiyetini alan Konyaspor puanını 6'ya yükseltti. Bu sezon kalesinde ilk kez gol gören Denizlispor 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Kayserispor'a, Konyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.

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