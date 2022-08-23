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Spor

Konyaspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı stat değişti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı açıklanırken, Fenerbahçe ise ilk kez bu statta maça çıkacak.

AA23 Ağustos 2022 Salı 15:07 - Güncelleme:
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Konyaspor Kulübü, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe ile karşılaşacakları maçın, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fikstür gereği, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır."

Açıklamada ayrıca, kombinesi olan taraftarların PassoLig kartlarına maç biletlerinin tanımlanacağı, müsabakanın biletlerinin kısa süre içerisinde satışa çıkacağı belirtildi.

Öte yandan, yaklaşık 6,5 yıl aradan sonra Eskişehir'de maça çıkacak olan Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda ise tarihinde ilk kez maça çıkacak. Fenerbahçe, en son 18 Ocak 2016 tarihinde Eskişehirspor ile Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

  • Konyaspor-Fenerbahçe
  • Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu
  • Eskişehir

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