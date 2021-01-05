Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Konyaspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ramazan Keleş. Maçın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel bulunuyor.
Takımların ilk 11'leri şöyle:
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi
GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne
KONYASPOR: 0 - GALATASARAY: 0 (CANLI ANLATIM)
- Ve maç başladı...