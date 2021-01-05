05 Ocak 2021 Salı 18:57 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 19:02

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Konyaspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ramazan Keleş. Maçın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne

KONYASPOR: 0 - GALATASARAY: 0 (CANLI ANLATIM)



- Ve maç başladı...