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Spor

Konyaspor - Galatasaray maçının olay adamından itiraf ve özür!

Konyaspor - Galatasaray maçında Leo Dubois'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören Ahmet Oğuz rakibinden özür diledi. Pozisyonu tekrar izlediğini ve kırmızı kart görmesi gerektiğini itiraf eden Ahmet Oğuz, 'Dubois kardeşimizden özür diliyorum. İstemsizce de olsa futbola aykırı bir hareket yaptım. İnsanlar kusura bakmasın.' diye konuştu.

19 Mart 2023 Pazar 10:58 - Güncelleme:
Konyaspor - Galatasaray maçının olay adamından itiraf ve özür!
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Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaraylı oyuncu Leo Dubois'ya yaptığı faulün kırmızı kart olabileceğini söyledi ve Fransız yıldızdan özür diledi.

Beyaz TV'ye konuşan başarılı oyuncu, "Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz.' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlara da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor. Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş. Verse bir şey diyemezmişim. Onu diyorum sadece. " dedi.

İnsanlara hak verdiğini söyleyen Oğuz, "Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış. Pozisyonu izledikten sonra onlar da hak veriyorum. Dubois kardeşimizden de özür diliyorum. İstemsizce de olsa futbola aykırı bir hareket yaptım. İnsanlar kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

Dubois'dan özür dileyen tecrübeli oyuncu, "En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'nın yanına gitmemem zaten. Daha sonra dert oldu bana. Özür dilememem dert oldu. Özür dilerim Dubois'dan. Tekrardan inşallah sağlığına kavuşur." diye konuştu.

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MUSLERA İLE SEHIC ARASINDAKİ GERGİNLİK

Muslera ile Sehic'in yaşadığı gerginliğe de değinen Oğuz, "Ben maçtan sonra Sehic ile konuştum. 'İlk maçtan sonra yeni doğmuş çocuğuma, anne kucağına yeni alınmış çocuğuma küfürler edildi instagram'da. Bir ton mesaj aldım; aileme, anneme küfürler ettiler. Sinirliyim bu konuda' dedi. Evet, bir profesyonel futbolcunun sevincini öyle yapmaması gerekiyor. Kundaktaki çocuğuna küfür etmişler, büyük ihtimal çok dokundu." dedi.

Ayrıca, "Sehic'in yaptığı hareketi de doğru bulmuyorum, Muslera'nın yaptığı hareketi de... O Muslera tabi içgüdüsel bir şekilde 'Zaten golünüzü atmışsınız, neden böyle bir şeye gerek var mı?' diye verdiği bir tepki. Bence onunki de yanlış ama Sehic'in biraz daha yanlışlığı var diyelim. Daha fazla yanlış Sehic." açıklamasını yaptı.

Her takıma karşı aynı mücadeleyi verdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe ile oynadığım zaman da; ben her zaman aynıyım, ben mücadeleci bir oyuncuyum. Ben Fenerbahçe ile oynadığım zaman, Beşiktaş ile oynadığım zaman... Ne bu düşmanlık bizim takıma karşı. Ben her zaman böyle oynuyorum. Benim yapım bu, karakterim bu. Kimseye farklı oynamıyorum ben." şeklinde konuştu.

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"GALATASARAY'I ÖNDE GÖRÜYORUM"

Ahmet Oğuz, "Takım içerisinde öyle bir atmosfer vardı ki yani takım içerisinde herkes bir şeyler olacağının farkındaydı. Herkesin bir inancı vardı aslında. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin lehine dönen bir yol oldu. İki tane maçları eksik, onları kazanırlarsa bilemiyorum. Ben Galatasaray'ı bir adım önde düşünüyorum." dedi.

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