Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.
2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
DERBİDE OLMAYACAK
İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.