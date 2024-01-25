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Spor

Konyaspor, Nelson Oliveira ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Konyaspor, Nelson Oliveira ile yolları ayırdı
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Konyaspor, Portekizli forvet Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor, 32 yaşındaki santrfor Nelson Oliveira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Oliveira'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Sezon başında PAOK'tan Konyaspor'a transfer olan Oliveira, 17 maçta süre aldı ve 1 asist kaydetti.

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