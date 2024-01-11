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Spor

Konyaspor, rakibi İstanbulspor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Konyaspor, rakibi İstanbulspor'a hazırlanıyor
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Lig'de son olarak 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe'ye 7-1'lik skorla mağlup olan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ile başlayan antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Yeşil-beyazlılar, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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