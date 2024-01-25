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Spor

Konyaspor, RAMS Başakşehir mesaisinde

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Konyaspor, RAMS Başakşehir mesaisinde
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salon çalışması ile başladı. Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Yeni transfer Filip Damjanovic'in de yer aldığı idman, koşu, toplu-topsuz ısınma hareketleri ve 6'ya 2 ile devam etti. Futbolcular antrenmanı, iki seri üzerinden oynan çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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