Konyaspor, Sivasspor maçına hazır

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, antrenmanı çabukluk ve taktik çalışmasıyla bitirdi.
Konyaspor, Sivasspor ile yarın saat 14.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırmıştı.