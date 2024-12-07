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Spor

Konyaspor taraftarı maç sonu sahaya girmeye çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'da taraftarlar maçın ardından sahaya girmeye çalıştı.

DHA7 Aralık 2024 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Konyaspor taraftarı maç sonu sahaya girmeye çalıştı
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Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti.

Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi. Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi. Polis, müdahale ederek, taraftarı tribünden çıkarttı.

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