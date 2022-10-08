Konyaspor, TOFAŞ'ı 14 sayı farkla yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Konyaspor, evinde TOFAŞ'ı 80-66 yenerek sezona galibiyet ile başladı. Ev sahibi Konyaspor'da Morgan, kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; misafir takımda ise Berk Uğurlu 17 sayıyla oynadı.

SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

KONYASPOR: Alex Danıel Perez 9, Murat Göktaş, Krıstıjan Nıkolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel 10, Jarell Alexander Eddıe11, Jordan Danıel Morgan 23, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 15, Ramazan Tekin 1, Cevher Özer

TOFAŞ: Emre Tanışan 8, Khyaı Thomas 3, Berk Uğurlu 17, Boubacar Toure 10, Gray 13, Tevfik Akdamar , Batın Tuna , Bora Satır , Tyler Ennis 11, Suyeiman Braimoh 6, Mustafa Kurtuldum

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 42-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59- 55