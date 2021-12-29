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Spor

Konyaspor, Ümraniyespor maçına hazır

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda evinde Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:10
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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