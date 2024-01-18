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Spor

Konyaspor uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, evinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek tur atladı.

18 Ocak 2024 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Konyaspor uzatmalarda turladı!
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden maçı Konyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün, 105+1. dakikada Louka Prip kaydetti. Göztepe'nin tek golü 60. dakikada Heliton'dan geldi.

Hakan Keleş'in görevine son verilmesinin ardından Konyaspor'un başına geçen Fahrudin Omerovic, yeşil beyazlı ekiple ilk maçında galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen taraf oldu. Kupada kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü çekilecek.

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