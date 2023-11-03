İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4059
  • EURO
    30,2688
  • ALTIN
    1814.67
  • BIST100
    7663.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor yeni teknik direktörü ile galibiyeti hedefliyor
Spor

Konyaspor yeni teknik direktörü ile galibiyeti hedefliyor

Teknik direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlayan Süper Lig ekibi Konyaspor yeni çalıştırıcısı ile ligdeki kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

AA3 Kasım 2023 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Konyaspor yeni teknik direktörü ile galibiyeti hedefliyor
ABONE OL

Teknik direktör değişikliğine giden Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor.

Uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, bu sezon alınan kötü sonuçlar ve ligdeki sıralamasıyla taraftarını tedirgin ediyor.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 2022-2023 sezonunun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayan Konyaspor, attığı 10 gole karşın kalesinde ise 3 gol görmüştü.

Geçen sezonun ilk 6 haftasında mağlup olmayan Konyaspor, kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

KONYASPOR, 6. HAFTAYI TARİHİNDE İLK KEZ LİDERLİK KOLTUĞUNDA TAMAMLAMIŞTI.

Yeşil-beyazlılar, 19. haftada sahasında Beşiktaş'a yenilmesiyle teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı, takımın başına Aleksandar Stanojevic'i getirdi.

Konyaspor, Stanojevic yönetiminde bu sezon 9 haftalık periyotta sadece 2 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı, son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı.

Stanojevic idaresinde yeşil-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

İç sahadaki Siltaş Yapı Pendikspor yenilgisinin ardından Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasına çıkan Keleş'in takımı, 3-0 yenilerek 10. hafta itibarıyla 9 puanla 15. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak TÜMOSAN Konyaspor, seyircisi önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

- "SEYİRCİMİZ ÖNÜNDE GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, AA muhabirine, takımın Fatih Karagümrük maçına saha ve seyircisi önünde mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığını söyledi.

Son haftalarda istemedikleri sonuçları almanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Güzel, "Birlik ve beraberlik içinde, takım ruhunu da sahaya yansıtarak seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Yeni hocamızla iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyoruz. Gol yollarında yaşadığımız şanssızlıklara da son vereceğimizi umuyorum. İnşallah Konyaspor, yeniden üst sıralarda yer bulacaktır. Bunu yapacak güce sahibiz." diye konuştu.

Güzel, maç biletlerinin 42 liradan satışa çıkarıldığını anımsatarak, taraftarın stattaki yerini almasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.