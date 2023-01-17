İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7936
  • EURO
    20,3691
  • ALTIN
    1156.54
  • BIST100
    5315.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor

Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Ocak 2023 Salı 17:15 - Güncelleme:
Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından arabam.com Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yeşil beyazlı kulübün yöneticileri İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı da katıldı.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan'da çalıştı.

Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.