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Spor

Konyaspor Yönetimi'nde görev dağılımı belli oldu

Konyaspor'da yeniden başkanlık görevine seçilen Hilmi Kulluk'un yönetiminde görev dağımı yapıldı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:38
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Konyaspor’da yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

7 Ağustos’ta tek liste ile gidilen olağan genel kurulda yeniden göreve seçilen Hilmi Kulluk başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerinin görevleri şu şekilde oluştu:

"Başkan Hilmi Kulluk, ikinci başkan Ekrem Coşkun, başkan vekili Nuh Kaygısız, başkan yardımcıları Bünyamin Yakup Sarıtaş ve M. Zahir Renklibay, genel sekreter Güven Öten, genel sayman Kani Uğur Öncan, asbaşkanlar Ali Kemal Işıkçeviren, Cengiz Yönet, Muammer Akın, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, yönetim kurulu üyeleri Hakan Faydasıçok, Gökhan Çelik ve Vahdi Karacaoğlu.

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