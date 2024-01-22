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Spor

Konyaspor'a ağır itham! Paul Bernardoni'den olay sözler

Kısa bir süre önce Konyaspor'dan ayrılan deneyimli kaleci Paul Bernardoni dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fransız kaleci yaptığı açıklamalarda yeşil beyazlı ekip hakkında suçlamalarda bulundu. İşte detaylar...

22 Ocak 2024 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Konyaspor'a ağır itham! Paul Bernardoni'den olay sözler
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Konyaspor ile olan sözleşmesini feshederek İsviçre'nin Yverdon takımına transfer olan Fransız kaleci Paul Bernardoni, yaşadıklarını Le Parisien'e anlattı.

"BANA 2 AY PARA VERMEDİLER"

"Konyaspor'dan ayrılmamın nedenlerinden biri maaşımı zamanımda alamamamdı. ilk iki ay boyunca hiç para alamadım. Daha sonra iki kez ödeme alabildim. Bir tanesi FIFA'nın uyarısından sonraydı. İkincisi sözleşmemi fesh ettikten sonra. Neden maaşım zamanında yatmıyor diye sorduğumda, 'Çok yakında paranı alırsın' dediler ama hiç böyle olmadı."

"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

"Kulüp borçlarını birkaç taksitte ödemek istedi. Ben kabul etmedim. Bunu bana sportif anlamda ödettiler. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynanacak maçlar öncesinde tam otobüse binecektim ki takımın WhatsApp grubunda takımdan çıkarıldığımı öğrendim."

"KÖPEĞİM ZEHİRLENDİ!"

"Sportif açıdan 17 maç oynayabildim ama insani açıdan her şey korkunçtu. Kariyerimin başından beri benimle birlikte olan köpeğim Berni zehirlendi. Bir yürüyüş sırasında bu acı olay yaşandı. Konya'da çok fazla sokak köpeği var ve insanlar onları pek sevmiyor. Köpeğimin ölümü, Türkiye'yi bir an önce terk etmek istememe neden oldu."

"EŞİME VİZE ÇIKARAMADILAR"

"Konyaspor tarafından eşimin vize sorunları bir türlü çözülemedi. Bir noktada Fransa'ya dönmek zorunda kaldı. 90 günlük Türkiye vizesinin bitmesine sadece 3 gün kaldığı söylendi. Bu yüzden Türkiye'ye dönemedi. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Maaşımı alamıyorum, köpeğim zehirlendi ve öldü, eşimden uzak kaldım. Bu çok fazlaydı. Artık bu hayatı yaşamak istemiyordum."

"EV KİRAMI ÖDEMEDİLER"

"Ev kiramı ödemesi gereken kulüptü ama bunu hiç yapmadılar. Bana Fransızca tercüman sözü verdiler ama tercüman da ortada yoktu."

"ÇOĞUNLUĞU DİNLEDİM"

"Konya'da oynamış arkadaşlara onlarca mesaj gönderdim. Ne oldu biliyor musunuz? Gitmememi söyleyen bir kişi dışında diğer tüm oyuncular bana şunu söyledi, 'En kötü ihtimalle 1-2 ay geç alırsın ama sonunda tüm paranı alırsın' dediler, ben de çoğunluğu dinledim."

"YALANLARI DUYAN BİR BEN DEĞİLMİŞİM"

"Birkaç hafta sonra yalanları duyanın sadece ben olmadığımı anladım. Örneğin, takım arkadaşlarıma çocukları için harika okullar olduğunu söylemişler ve bu şekilde imza attırmışlar. Bu da yalandı."

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