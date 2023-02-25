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Spor

Konyaspor'da 3 futbolcu Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı

Konyaspor; Sehic, Muhammet Demir ve Ikpeazu'nun sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Konyaspor'da 3 futbolcu Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı
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Spor Toto Süper Lig'de 23. haftadan ertelenen maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor'da 3 futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından açıklamalarına yer verilen kulüp doktoru Gökhan Özhan, kaleci İbrahim Sehic ile hücum oyuncuları Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını kaydetti.

Tedavi ve bireysel antrenmanları devam eden futbolcuların gelecek hafta takımla çalışmaya başlamalarının planlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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