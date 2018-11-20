Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleri, pas ve top çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Mücahit Atalay ve Paolo Hurtado ile milli takımlardan henüz dönmeyen Serkan Kırıntılı, Abdou Razack Traore katılmadı. Milli takımlarından dönen Deni Milosevic ve Nejc Skubic ise kısa bir çalışmanın ardından dinlendirildi.