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Spor

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam eden Konyaspor, çalışmalarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

IHA28 Kasım 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
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Konyaspor, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar antrenmanın ardından yarın Bosna-Hersek takımlarından FC Zeljeznicar ile Türkiye saati ile 20.00'da oynayacağı dostluk karşılaşması için özel uçakla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

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