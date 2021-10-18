İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3138
  • EURO
    10,8195
  • ALTIN
    529.649
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'da Kayserispor maçı mesaisi başladı
Spor

Konyaspor'da Kayserispor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Kayserispor ile mücadele edecek olan Konyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:17
ABONE OL

İTTİFAK Holding Konyaspor, Galatasaray yenilgisinin ardından Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 23 Ekim Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray maçının ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Salonda yapılan ısınmayla başlayan ve sahada top oyunuyla devam eden antrenmanı futbolcular, 1'e 1, 2'ye 2 savunma-hücum çalışması ve çift kale maçla tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.