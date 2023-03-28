İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,121
  • EURO
    20,7473
  • ALTIN
    1212.42
  • BIST100
    4811.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor
Spor

Konyaspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Arabam.com Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Mart 2023 Salı 20:58 - Güncelleme:
Konyaspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Bir günlük iznin ardından, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 oyunun ardından, pas çalışması ile sona erdi.

Antrenmanda, altyapı oyuncularından Egemen Korkmaz ve Musa Gürel de yer aldı.

Ligde 8. sırada yer alan Arabam.com Konyaspor 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlı ekip ligde çıktığı son 5 maçta rakip takım filelerini 10 kez havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.