Konyaspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Bir günlük iznin ardından, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 oyunun ardından, pas çalışması ile sona erdi.
Antrenmanda, altyapı oyuncularından Egemen Korkmaz ve Musa Gürel de yer aldı.
Ligde 8. sırada yer alan Arabam.com Konyaspor 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlı ekip ligde çıktığı son 5 maçta rakip takım filelerini 10 kez havalandırdı.