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Spor

Konyaspor'dan 5 adet atık şişeye maç bileti

İttifak Holding Konyaspor'un hayata geçirdiği 'Yeşil Tribün' projesi, VavaCars Fatih Karagümrük maçında devam edecek.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, stadyumun Güney Üst C bloğunda yer alacak Yeşil Tribün'ün, 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftara ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeye katılmak isteyenlerin, 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi Stadyum Passolig Gişesi yanına kurulan çevre standına bırakmaları gerekiyor. Atık şişeleri teslim edenler, stant görevlisinden alacakları makbuz ile maç biletini yükletebilecek. Maçı Yeşil Tribün'de izlemek isteyenlerin, 27, 28 ve 29 Nisan'da 11.00-17.00 saatlerinde 5 adet pet ya da cam şişeyi teslim etmeleri zorunludur. Projeye dahil olmak isteyen taraftarlarımızın, Konyaspor Passolig Kartı sahibi olması gerekiyor."

Açıklamada ayrıca Konyaspor'un, Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu ifade edildi.

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