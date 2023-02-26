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Spor

Konyaspor'dan açıklama: Dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındayız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada yeşil- beyazlı camianın ve taraftarların devletin yanında olduğu belirtildi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 23:34 - Güncelleme:
Konyaspor'dan açıklama: Dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındayız
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Konyaspor Kulübü, yeşil-beyazlı camianın ve taraftarların devletin yanında olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz.

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