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Spor

Konyaspor'dan ayrılan Uğur Demirok Kayserispor'a transfer oldu

Konyaspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Uğur Demirok, Kayserispor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:16
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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