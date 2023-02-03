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Spor

Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tepki! ''Tedirginlik içerisinde takip etmekteyiz''

Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe'nin ve başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki gösterdi.

3 Şubat 2023 Cuma 22:23 - Güncelleme:
Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tepki! ''Tedirginlik içerisinde takip etmekteyiz''
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor, rakibine ve Ali Koç'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile rakip takımının sosyal medya hesabından yaptığı hakem açıklamalarını tedirginlik içerisinde takip etmekteyiz.

Arabam.com Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve özellikle sahada olacak hakemlerimizden ayrıcalık değil, hak eden hak ettiğini veren adil bir yönetim ile kurallara bağlı görev icra etmelerini bekliyoruz.

Ülkemizdeki futbol ortamına zarar vermemek adına hakemlerimizin baskı altına alınmaması ve müsabakaların huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz."

Fenerbahçe, karşılaşmaya atanan hakem Attila Karaoğlan için tepki göstermişti.

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