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Spor

Konyaspor'dan Galatasaray'a: Merakla bekliyoruz

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Konyaspor, sosyal medya hesabından Sarı-Kırmızılı ekibe göndermeli bir paylaşımda bulundu.

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:26
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Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray 'a 1-0 yenilen Konyaspor maçın ardından, Sarı-kırmızılı ekibin 2 Ekim'de kamuoyu ile paylaşmış olduğu duyuruyu alıntılayarak "Merakla bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Galatasaray, 2 Ekim tarihinde yaptığı paylaşımda, uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde edilen veriler ışığında oynadıkları maçları yöneten hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitelerinde bilimsel bir perspektifle yayınlayacaklarını açıklamıştı.

Konyaspor sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bu duyurusunu alıntılayarak "Merakla bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

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