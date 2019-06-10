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Konyaspor'dan İzlanda'nın iddialarına yanıt

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşması için gittiği İzlanda'da karşılaştığı kötü muameleyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Son olarak İzlanda basını Milli Takım'ın Konya Havaalanı'ndan uçuş yaptığı için İzlanda'da problem yaşadığını yazdı. İzlanda gazetesi Morgunbladid'in iddiasına göre, Konya Havaalanı 'onaysız' olduğu için milliler Leifur Havaalanı'nda ek güvenlik taramasından geçirildi.

Fransa karşılaşmasının oynandığı Konya'da İzlanda'ya giden Milli Takım, 6.5 saatlik uçuşun ardından İzlanda'ya ulaşmış ancak havaalanında da ek güvenlik aramalarından ve pasaport kontrolünden geçirilerek üç saatten daha uzun bir süre boyunca bekletilmişti.

Dışişleri kaynakları, İzlanda makamlarıyla sorunsuz geçiş için yapılan yazışmalara karşın bu durumun yaşandığını belirterek, İzlanda'ya nota verileceğini belirtmişti.

Milli Takım'ın oynayacağı kritik karşılaşmanın öncesinde yaşanan krizin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da İzlanda'ya hareket etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İzlandalı mevkidaşıyla bir görüşme yapması bekleniyor.

Öte yandan İzlanda basınının Konya Havaalanı'nın 'onaysız' olduğu yönündeki iddiasının ardından Konyaspor'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2),Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." denildi.

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