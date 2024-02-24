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Spor

Konyaspor'dan kritik 3 puan!

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Hatayspor'u 2-0'lık skorla geçti.

24 Şubat 2024 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
Konyaspor'dan kritik 3 puan!
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Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Uğurcan Yazğılı ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 28 puana yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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