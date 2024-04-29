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Spor

Konyaspor,Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlı kulüp, ocak ayından beri takımın başında bulunan Fahrudin Omerovic le yollarını ayırdığını açıkladı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Konyaspor,Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

OCAK AYINDA GÖREVE GELDİ

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı. Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

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