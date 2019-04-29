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Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan, dün akşamki Beşiktaş-MKE Ankragücü maçında da VAR olan Cüneyt Çakır, bu akşam da Atiker Konyaspor'un sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın da Video Yardımcı Hakem'i oldu.

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Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta Ali Saygın Önel ve Erdem Bayık da yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
 
Bu zorlu mücadelenin VAR'ı ise 27 Nisan Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yöneten, dün akşamki Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesine de Video Yardımcı Hakem olarak atanan Cüneyt Çakır oldu. Alper Ulusoy'un da AVAR olarak eşlik edeceği Çakır, böylece ligin 30. haftasını üç büyüklerin maçlarının hepsinde görev almış olarak tamamlayacak.
 
 

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