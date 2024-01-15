İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1018
  • EURO
    32,9766
  • ALTIN
    1986.41
  • BIST100
    8047.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Ömerovic
Spor

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Ömerovic

Tümosan Konyaspor teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile anlaşma sağladığını açıkladı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Ömerovic
ABONE OL

Hakan Keleş ile yolların ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Tümosan Konyaspor teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Fahrudin Omerovic ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Tümosan Konyaspor: "Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FAHRUDİN OMEROVİÇ KİMDİR?

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Teknik Direktör Yardımcısı Fahrudin Ömeroviç'le anlaştı. Peki Fahrudin Ömeroviç kimdir?

26 Ağustos 1961'de bugün Bosna Hersek sınırları içerisinde yer alan Doboj'da doğan Fahrudin Ömeroviç, Bosnalı eski kalecidir. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlığa soyunan Ömerovic, Türkiye'de futbol oynarken Türk vatandaşlığı aldı ve Türkiye'de adı Fahrettin Ömerli olarak biliniyor.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Ömeroviç, futbolculuğu bıraktıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar verdi. Başlangıçta Safet Susic ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı. İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor kulüplerinde de antrenör olarak görev yaptı. Bosnalı teknik adam son olarak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıyordu.

Fahrudin Ömeroviç, daha önce 25 Ekim 2017'de Konyaspor ile teknik direktörlük için anlaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.