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Spor

Koray Günter, Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hellas Verona'da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i kiraladığını duyurdu.

26 Ocak 2024 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Koray Günter, Süper Lig'e geri döndü!
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Trendyol Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.

Türkiye'de Ocak 2014 ile Temmuz 2018 arasında Galatasaray'da forma giyen Koray'ın, Serie A'da 126 maça çıktığı hatırlatılan açıklamada, "Koray Günter'e 'Karagümrük'e hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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