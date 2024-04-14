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Spor

Korkutan anlar! Futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi

İtalya Serie A'nın 32. haftasında bugün oynanan Udinese-Roma maçı konuk takım oyuncusu Evan N'Dicka'nın mücadele esnasında yere yığılması nedeniyle tatil edildi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 22:23 - Güncelleme:
Korkutan anlar! Futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.

Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.

Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

  • Udinese-Roma maçı
  • Evan NDicka
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