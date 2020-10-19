Koronavirüs, Samsunspor'un kadro istikrarını bozdu

IHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:56

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, geride kalan 5 haftada 8 puan topladı. Koronavirüse yakalanan futbolcuları ve sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle her maça farklı bir kadroyla çıkan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, performanslarının yükselmesi için istikrar ve beraber oynama alışkanlıklarının artması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından hedefe daha emin adımlarda gidecek bir takım olacaklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“Şöyle bir sıkıntımız var: Maalesef 2 maç üst üste aynı kadroyla oynayamamanın, her maçta 4-5 tane oyuncu değiştirmenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbolda devamlılık, istikrar, beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef 1 hafta oynuyoruz, ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu sıkıntıda bizim tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamaya engel oluyor. Bu süreci de yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erdiği bir süreç olur. Biz aynı 11 ile bırakın maça çıkmayı antrenman bile yapamıyoruz. Bu sıkıntıları en kısa sürede atlatıp, daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine daha emin adımlarla giden bir takım olacağız inşallah.”

Samsunspor’da son yapılan testlerle birlikte Yalçın Kılıç’ta da koronavirüse rastlanmasının ardından sezon başından beri Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplamda 11’e yükseldi.