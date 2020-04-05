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Spor

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıktı, intihar etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims takımının doktoru olduğu öğrenilen Bernard Gonzalez, corona virüsü testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bıraktığı öğrenildi

05 Nisan 2020 Pazar 22:43 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 22:47
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims takımının doktoru olduğu öğrenilen Bernard Gonzalez, corona virüsü testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bıraktı.

Bernard Gonzalez'in bıraktığı mektupta kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi. Bernard Gonzalez 12 Mart 1969 doğumlu idi. Reims şehrinin belediye başkanı Arnaud Robinet, yaşanan dramatik olayı doğruladı. Bernard Gonzalez için üzgün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Robinet, "Ailesi ve eşiyle görüştüm. Corona virüsün kurbanı oldu. Çok ama çok üzgünüm. Detayları araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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