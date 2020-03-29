29 Mart 2020 Pazar 13:20 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:24

Atletico akademisine 2013-14 sezonunda katılan ve U14 takımında forma giyen Minchona'nın kalp krizinden vefat ettiği duyuruldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten şüphelenildiği ancak vefatın salgınla ilgili olmadığı belirtildi.

Kulüp başkanı Enrique Cerezo oyuncunun yaşamını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Oyuncumuzun ölüm haberi bizi derinden yaraladı. Kaybından büyük acı duyuyoruz. Atletico Madrid ve Atletico ailesi, sonsuz acı yaşayan Christian'ın ailesinin yanında" dedi.

Kulüp Ceo'su Miguel Angel Gil ise genç oyuncunun kaybıyla ilgili olarak, "Bu yaşta bir kişinin ölümü korkunç ve insanı güçsüz bırakıyor. Son günlerde çok yakınımdaki kişilerin ölümüne de tanık olduk. Onlara hak ettikleri gibi bir hoşçakal diyemedik. Christian'ın ölümünden dolayı büyük bir adaletsizlik duygusu hissediyorum. Kalbimiz yaralı" diye konuştu.

Takım kaptanı Koke ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christian Minchola'ya öfke ve acı ile veda etmek zorundayız. Hayat adaletsiz" ifadelerini kullandı.