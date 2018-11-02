Kosova heyetinden TFF'ye ziyaret!

Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Leonora Bunjaku ile beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleşen ziyarete, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Veton Firzi ile Kosova Ulusal Galeri Müdürü Arta Agani de katıldı.

Servet Yardımcı tarafından A Milli Takım forması hediye edilen Kosova heyeti, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezip, incelemelerde bulundu.